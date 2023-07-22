لو شغلت التكييف صح.. ترشيد استهلاك وفاتورة أقل وتخفيف أحمال

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 15 نصيحة للمشتركين لكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء بجهاز التكييف للتوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ومواجهه موجة الحر التي تواجه البلاد حاليا.

مواجهة ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر المنشور، إلى أن الاستخدام الصحيح لجهاز التكييف يقلل من أحمال شبكة الكهرباء، ما يؤدي إلى انخفاض انقطاعات التيار من خلال النصائح التي ستؤدي إلى تغيير المشترك من طريقة استهلاكه للأجهزة الكهربائية، خاصة التكييف الذي يتزايد استعماله في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وهي كالتالي..

نصائح لترشيد استهلاك التكييف للكهرباء في الصيف

- ضبط جهاز التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

- تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف «تنظيف الفلاتر بالماء وتركها تجف»، ولتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة.

- تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

- التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

- استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة أو ستائر بهدف تقليل انتقال الحرارة الخارجية للداخل.

- إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

- فحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

- تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف باستمرار وتغطيتها بلوحة فضية عازلة وعدم وضع أي شئ عليها.

- فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، والخروج من المكان.

نصائح عند شراء أي جهاز تكييف

- عند الشراء اختر الجهاز الأكثر كفاءة، أي الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

- شراء التكييف الموفر للطاقة (انفرتر) بدلًا من التكييف القديم (التقليدي) حيث أنه أقل استهلاكاً للطاقة.

- تركيب جهاز تكييف متوافق تماما مع حجم الحيز المراد تكييفه، وهذا له دور مهم في ترشيد استهلاك كهرباء التكييف.

- استشارة فنيين الكهرباء بخصوص مساحة مقطع السلك المغذي لمكيف الهواء، واختيار السلك الكهربائي المناسب.

- تركيب مكيف الهواء في مكان واسع بعيداً عن الأماكن الضيقة.