مدبولي يترأس وفد مصر في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر «تقييم نظم الغذاء»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، تتقدمهم جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وأنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.

وفد مصر المشارك في افتتاح مؤتمر تقييم نظم الغذاء

وضم وفد مصر في الجلسة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير بسام راضي، سفير مصر في روما، والسفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وجرى خلال الجلسة إلقاء عدد من الكلمات من جانب رؤساء الدول والحكومات الممثلين للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول مقترحات وآليات تطوير نظم الغذاء في العالم.

تفاصيل كلمة مصر في تقييم نظم الغذاء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن تشهد الجلسة الثانية اليوم إلقاء كلمة مصر التي تتضمن شرحا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية لتعزيز التحول في نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء؛ بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء، والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول 2030.