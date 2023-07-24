عضو التنسيقية تشارك باحتفالية السفارة المصرية بالصين في ذكرى ثورة يوليو 

شاركت آلاء بسيوني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة المصرية في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

مشاركة التنسيقية

وجاءت مشاركة آلاء بسيوني في الاحتفال بناء على تنسيق لجنة «وفود الخارج» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسفارة المصرية في الصين برئاسة السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين.

جدير بالذكر أن آلاء بسيوني تتلقى دراستها العليا في الصين، في إطار حرص التنسيقية على تدريب وتأهيل ورفع مستوى أعضائها.

تهنئة التنسيقية بشأن ثورة يوليو

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت التنسيقية، في بيان بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو المجيدة، إن وعي الشعب المصري كان وسيظل دائمًا جسر العبور لبر الأمان وكلمة السر في إنقاذ الوطن من أي منعطفات قد يتعرض لها على مر الزمان.

واستكملت: «ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئًا انحازت له جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة».