نائب «التنسيقية»: ثورة 23 يوليو صفحة خالدة في تاريخ الوطن

وجه النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952، موضحا أن تلك الثورة التي تعد صفحة خالدة في تاريخ الوطن، وتمكنت بفضل وحدة الشعب والجيش من تحقيق الكثير والكثير من أهداف النضال الوطني قبلها بسنوات.

تحقيق الاستقلال

وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم، خلال الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، أنّ الثورة بقيادة قائدها الزعيم الوطني جمال عبد الناصر نجحت في تحقيق الاستقلال بعد احتلال دام 74 عامًا، وانطلقت في تأسيس الجمهورية وتأميم قناة السويس وتحقيق الإصلاح الزراعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومجانية التعليم والتوجه نحو التصنيع ودعم استقلال القرار الوطني وبناء السد العالي.

مكاسب ثورة 23 يوليو

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن ثورة 23 يوليو جعلت لمصر دورا محوريا رائدا في الأمة العربية وعالميا في كتلة عدم الانحياز، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات والمكاسب التي حصلت عليها مصر بعد اندلاع ثورة يوليو المجيدة ، متمنيا التقدم والازدهام لمصر والمصريين في المراحل القادمة.