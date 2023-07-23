رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التنسيقية» بذكرى ثورة 23 يوليو: وعي الشعب المصري كلمة السر في إنقاذ الوطن

كتب:

يسرا البسيوني
12:21 م | الأحد 23 يوليو 2023
تهنئة التنسيقية بذكرى ثورة 23 يوليو

تهنئة التنسيقية بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت التنسيقية، في بيان بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو المجيدة، إن وعي الشعب المصري كان وسيظل دائمًا جسر العبور لبر الأمان وكلمة السر في إنقاذ الوطن من أي منعطفات قد يتعرض لها على مر الزمان.

وتابعت: «ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئًا انحازت له جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة».

اقرأ المزيد:

«الخارجية»: نستلهم في ذكرى ثورة 23 يوليو معاني حب واستقلال الوطن

الحوار الوطني يهنئ المصريين بـ«23 يوليو»: ثورة أرست للعدل والمساواة

وزير الخارجية الأمريكي: نهنئ «أم الدنيا» بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أستاذ علوم سياسية: ذكرى ثورة 23 يوليو تعيد الأمجاد وتذكرنا بالبطولات الخالدة
بقلم يسرا البسيوني