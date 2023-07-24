«الأوقاف» تعلن افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف، 16 مسجدًا، الجمعة المقبل؛ منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الجاري حتى تاريخه 35 مسجدًا، منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطوير.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الجيزة

1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر

مديرية أوقاف المنيا

2. الرضوان – قرية البسقلون– العدوة

3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة

4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص

5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص

6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس

7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواسمديرية أوقاف البحيرة

8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول

9. العزالي البحري – مركز حوش عيسىمديرية أوقاف الدقهلية

10. الحمد – تلبنت – مركز أجامديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرقمديرية أوقاف قنا

12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوصمديرية أوقاف بني سويف

13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الكهرباء – مدينة باريسمديرية أوقاف سوهاج

2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا

3. الفتح الإسلامي – قرية الصلعا – مركز سوهاج