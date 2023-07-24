«الأوقاف» تعلن افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبل
كتب:
محمد أباظة
08:34 م | الإثنين 24 يوليو 2023
مساجد وزارة الأوقاف
تفتتح وزارة الأوقاف، 16 مسجدًا، الجمعة المقبل؛ منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الجاري حتى تاريخه 35 مسجدًا، منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطوير.
مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف الجيزة
1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر
مديرية أوقاف المنيا
2. الرضوان – قرية البسقلون– العدوة
3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة
4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص
5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص
6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس
7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواسمديرية أوقاف البحيرة
8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول
9. العزالي البحري – مركز حوش عيسىمديرية أوقاف الدقهلية
10. الحمد – تلبنت – مركز أجامديرية أوقاف كفر الشيخ
11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرقمديرية أوقاف قنا
12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوصمديرية أوقاف بني سويف
13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى
مساجد الصيانة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الكهرباء – مدينة باريسمديرية أوقاف سوهاج
2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا
3. الفتح الإسلامي – قرية الصلعا – مركز سوهاج