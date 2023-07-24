واعظة بـ«الأوقاف» توضح كيف استقبل أهل المدينة رسول الله: تنازعوا على استضافته

قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن أهل المدينة كانوا فرحين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا عن بكرة أبيهم لاستقبال النبي بفرحة غامرة، وامتلأت بهم الطرقات، حتى أسطح المنازل امتلأت بالنساء والأطفال والرجال، وهم يقولون: «الله أكبر جاء رسول الله.. الله أكبر جاء محمد.. الله أكبر جاء رسول الله».

انتظار أكثر من 500 من الأنصار فرحين بقدومه

تابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة «الناس»، قد استقبل النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ما يزيد عن خمسمائة من الأنصار فرحين مهللين بقدوم النبي واستقبل بأنشودة طلع البدر علينا.

استقبال النبي بأنشودة طلع البدر علينا

أضافت الواعظة بالأوقاف أن أهل المدينة كانوا يتنازعون على مَن يستقبل النبي بمنزله قائلة: «كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كلما مر على بيت أحد من الأنصار، أثناء دخوله المدينة كانوا يستقبلونه قائلين: «هلم إلينا يا رسول الله، إلى العدد والعدة والمنعة»، ويمسكون بناقته وهو يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة».