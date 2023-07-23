قرض حسن من الأوقاف بدون فوائد أو رسوم.. اعرف شروطه وآخر موعد للتقديم

تفرض الضرورة الاستدانة في بعض الظروف والمواقف، لكن في أحيان كثيرة تكون فوائد القرض وإجراءات السداد عائقا أمام الحصول عليه، لذا توحد طريقة للحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف بدون فوائد أو رسوم، ويأتي مساهمة من الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

قرض حسن من الأوقاف بدون فوائد أو رسوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة المقدمة لجمهور القراء؛ تستعرض «الوطن» خطوات وشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف بدون فوائد أو رسوم، وفقا لما هو معلن من قبل الوزارة.

من يحق لهم الحصول على قرض حسن من الأوقاف بدون فوائد أو رسوم؟

حددت الوزارة الأشخاص الذين يمكنهم الحصول قرض حسن من الأوقاف بدون فوائد أو رسوم، على النحو التالي:

العاملون في الأوقاف والجهات التابعة لها

يحق للعاملين في الأوقاف والجهات التابعة لها الحصول على القرض الحسن بالشروط الآتية:

للمعينين من 5 سنوات فأكثر

من أمضى خمس سنوات عمل فأكثر، ويكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:

ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

يخصم مبلغ 300 جنيه لمدة 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

في حالة وجود قرض سابق لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض الأول.

عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقى من القرض.

يمكن التقدم للقرض من هنا.

للمعينين لأقل من 5 سنوات

وبالنسبة لمن قضوا مدة أقل من 5 سنوات من المعينين بوزارة الأوقاف والهيئات التابعة لها، يشترط الآتي:

أن يكون طالب القرض معينا لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

يكون مبلغ القرض 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا شهريًا.

ويمكن التقدم للحصول على القرض من هنــــــــا.

العاملون بالوظائف الحكومية

- تصرف قيمة القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا.

- أن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنوات عند نشر هذا الإعلان، بالشروط التالية:

ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة متصلة، وفقًا للقانون المنظم.

ألا يجمع بين القرض وأي قرض آخر أو يكون مدين بفيزا مشتريات.

لا يجوز تجديد القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

ويمكن التقديم من هنـــــــــــــا.

آخر موعد للتقدم للحول على القرض الحسن

وخصصت وزارة الأوقاف 20 مليون جنيه إضافية لمشروع القرض الحسن هذا العام، وذكرت في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه على الراغبين في الحصول على القرض الحسن ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه.