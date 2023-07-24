برلمانيون: النمو السكاني أخطر أزمة تهدد جهود التنمية في مصر والعالم

أكد عدد من البرلمانيين أن تنظيم مصر للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، الذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبتمبر المقبل، يؤكد نجاح سياسات مصر المتبعة فى تخفيض معدلات الزيادة السكانية، لأن هذه القضية من أخطر الأزمات التى تهدد التنمية فى عدد من الدول، من بينها مصر.

«القصبى»: قضية أمن قومى

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن المؤتمر العالمى للسكان من أهم المؤتمرات، لأنه يناقش قضايا مهمة تخص الصحة والسكان وتنمية شعوب العالم، مثل التغيرات الديموغرافية، والأمن الغذائى، والأوبئة، والصحة الإنجابية، وحقوق المرأة، والشباب، وكبار السن، ويستعرض التجارب والإنجازات التى حققتها مصر فى هذه المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت من قبل ملف الزيادة السكانية، وعقدت جلسات استماع استضافت خلالها كل الأطراف.

وأكد «القصبى» أن الزيادة السكانية قضية أمن قومى، وخطر يهدد التنمية، وهو أمر يتطلب تضافر كافة جهود الدولة، وبالفعل اتخذت الدولة ومؤسساتها كثيراً من السياسات والإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية، ما أدى إلى نجاح تجربة مصر فى تقليل نمو السكان خلال العامين الماضيين.

«عوض الله»: الزيادة تلتهم ثمار التنمية

وأضاف حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر من أكبر الدول التى واجهت أزمة التضخم السكانى، ولها تجربة تستحق الدراسة، خاصة فى الفترة الأخيرة، وخلال تطبيق البرنامج المصرى والاستراتيجية الوطنية للتنمية وهى استراتيجية طويلة لمواجهة الزيادة السكانية تضمنت الكثير من المحاور مثل الصحة الإنجابية وبرامج التوعية وصحة الأسرة، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية من أخطر المشكلات والأزمات التى تعيق انطلاق التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تبتلع ثمار التنمية وتمثل بالفعل قضية أمن قومى، وتؤثر على المستوى المعيشى للمواطن.

«سعيد»: مطلوب تدريس مادة الصحة الإنجابية

وأشاد «عوض الله» بجهود وتعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى مؤخراً لمواجهة الزيادة السكانية التى انخفضت معدلاتها خلال آخر عامين، ولا بد من استمرار تطبيق هذه السياسات لمواجهة الزيادة، بعد أن عانت مصر منها لفترة طويلة. وأكدت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية تدريس مادة الصحة الإنجابية، لأن الزيادة السكانية تتطلب جهوداً كبيرة مع إيجاد حلول سريعة.

وأوضحت أن الزيادة السكانية من الأزمات التى تشكل خطورة على النمو الاقتصادى، وتحتاج إلى مواجهة ومعالجة أسبابها، وهذا ليس مسئولية وزارة الصحة وحدها، ولكن مسئولية الجميع والوزارات المعنية والمواطنين وتحتاج التكاتف لمواجهتها، مطالبة بانخراط وزارة الثقافة فى هذا الشأن، مع صياغة مواد ترفيهية تعليمية تسهم فى توصيل المعلومة للطلاب بشكل مناسب وأبسط.

«قريطم»: تستنزف الأموال والاعتمادات المالية

وأكد علاء قريطم، عضو مجلس النواب، نجاح التجربة المصرية فى مواجهة الزيادة السكانية والاهتمام بالتزام الأسرة المصرية بتنظيم الأسرة، وتحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية، مشدداً على اتخاذ مصر العديد من السياسات لمواجهة التضخم السكانى، مع التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المختلفة، والتوسع فى زيادة الوعى والثقافة المتعلقة بملف الزيادة السكانية، والإمكانيات المتاحة للدولة لإقرار الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال إن أزمة التضخم السكانى تهدد المجتمع بالكوارث الوخيمة، فلها آثارها السلبية على التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تهدد صحة الأسرة كاملة، وتستنزف الأموال والاعتمادات المالية فى مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل.

وطالب «قريطم» بالتوسع فى إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، لخفض عدد السكان وتنظيم الإنجاب، خاصة فى المناطق العشوائية والنائية، والتأكيد على أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأضاف أن استضافة مصر للمؤتمر العالمى للسكان تعكس مكانة مصر وقدرتها على تنظيم المؤتمر بعد أن نجحت فى تنظيم قمة المناخ «COP27» فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ وسيكون للمؤتمر نتائج إيجابية.

وقال محمود الصعيدى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية إحدى القضايا التى يمكن أن تتسبب فى مشكلة كبيرة وتحد من آثار التنمية وتترك آثاراً اقتصادية لذلك أعدت الدولة استراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف «الصعيدى» أن الهدف من وجود استراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية هو تضافر كل الجهات منها الأوقاف ودور الخطباء والوعاظ والأزهر والمؤسسات الدينية والكنيسة والثقافة والإعلام، إضافة إلى وزارة الصحة والسكان وكافة الهيئة المعنية للتوعية، وتوضيح خطورة الزيادة السكانية والحصول على حق الأسرة فى تربية أبنائها.

«الشيوخ»: تولد ضغوطاً شديدة على سوق العمل.. وتفاقم البطالة والفقر وتهدد الاستقرار الاجتماعى

من جانبه، ناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار برئاسة هانى سرى الدين، حول الزيادة السكانية الذى كشف عن حرص الدولة على جهود تنمية الأسرة المصرية من واقع دراسته لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل أكبر التحديات أمام جهود التنمية وتلتهم ثمارها وتولد ضغوطاً شديدة على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من تفاقم مشكلتى البطالة والفقر وتهديد الاستقرار الاجتماعى.

وأشار التقرير إلى أنه فى سبيل ذلك تم وضع منظور شامل لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة من خلال عدة محاور، الأول تحقيق التمثيل الاقتصادى، والثانى التدخل الخدمى، والثالث متعلق بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والرابع يتعلق بالتحول الرقمى، وأخيراً المحور الخاص بالمحور التشريعى لوضع أطر قانونية حاكمة للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.