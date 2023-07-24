مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الحرائق تحاصر قرية ملولة التونسية من الأربع جهات

قالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن الأوضاع في ملولة التونسية، لم يتم السيطرة عليها حتى الآن، حيث كانت هناك سيطرة عليها في الأيام السابقة، لكن اليوم اتسعت رقعة النيران بشكل كبير وحاصرت القرية من جهاتها الأربع، ما زاد من صعوبة عمليات الإنقاذ.

إجلاء العائلات من المنطقة المتضررة من الحريق

وأضافت «رمضاني»، خلال إفادتها على الهواء، أنه تم إجلاء العائلات من تلك المنطقة، بينما تكافح السلطات التونسية، ورجال المطافئ، بمساعدة القوات الجوية العسكرية، لإخماد النيران، خاصة مع طبيعة المنطقة الجبلية التي تحول دون وصول شاحنات الإطفاء.

الصحة تفعل خلية الأزمة لمتابعة مستجدات الحريق

ولفتت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها فعلت خلية الأزمة لمتابعة الأوضاع هناك، وهناك فرق صحية اتجهت لمكان الحرائق، وعلقت الحكومة أنشطتها لمتابعة عمليات مكافحة الحرائق لحظة بلحظة.

وذكرت أن وزارة الصحة لم تعلن العدد الحصري للمصابين جراء النيران، لكنها كشفت عن وجود فرق صحية تساعد القاطنين هناك، سواء من الحريق أو من الدخان، ومع ازدياد درجات الحرارة أعلنت الحماية المدنية في جندوبة أن هناك احتمال لاتساع رقعة الحرائق خاصة مع نشاط الرياح.