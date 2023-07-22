استقبال أحمد سعد بالورود في تونس

نشرت وزارة الثقافة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا، صورا من استقبال أحمد سعد بمطار تونس، استعدادا لحفله اليوم بمهرجان قرطاج.

كمال الفرجاني يستقبل أحمد سعد

وكان في استقباله مدير المهرجان كمال الفرجاني، ومن المقرر أن يحيي أحمد سعد اليوم حفله في المهرجان، وسيغني عدد كبير من أغانيه التي اشتهر بها وحققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

ومن بينها «اليوم الحلو ده»، «وسع وسع»، «كل يوم»، «اختياراتي»، وغيرها من أغاني التي حققت نجاحا كبيرا ويتفاعل معها الجمهور في كل مناسبة يغني بها.

حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

وكان أحمد سعد أحيا مساء أمس، حفلا في الساحل الشمالي وحضره عدد كبير من جمهوره، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، ومن المقرر أن يحيي أحمد سعد يوم الخميس المقبل ثاني حفلات مهرجان العلمين، وتم فتح باب الحجز لها عبر موقع تذكرتي، ومن المقرر أن تشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، كحال الحفلة السابقة للنجم تامر حسني ضمن فعاليات المهرجان.

ويذكر أن سعد استقبل قبل عدة أيام ابنته الثانية من زوجته علياء بسيوني وسماها مريم.