أستاذ علوم سياسية: القائمة المطلقة تتماشى مع روح الدستور وتضم مختلف الشرائح

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القائمة المطلقة هي الأمثل بالنسبة للمرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بينها وبين الأخرى النسبية في هذا التوقيت، وذلك بعد تجربة حدثت مع كل الأنظمة السابقة، والحل الأمثل الآن يتمثل في القائمة المطلقة.

أستاذ علوم سياسية: القائمة المطلقة تتماشى مع روح الدستور

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القائمة المطلقة تعطي الفرصة للتمثيل الأمثل للقوى والأحزاب السياسية، وهو ما يتماشى مع روح الدستور، وكذلك تدعم قوة الأحزاب أيا كان عددها، وتقوي فكرة التعدد الحزبي، فضلا عن أنها تخضع للشروط الدستورية، ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية.

فهمي: القائمة المطلقة تضم مختلف الشرائح

وأشار أستاذ العلوم السياسة، إلى أن القائمة المطلقة تضم مختلف الشرائح، ولا يمكن الطعن في عدم مشروعيتها؛ لأنها تضم مختلف الشرائح من مرأة وذوي احتياجات خاصة، ومختلف الشرائح، لأنها تتماشى مع روح الدستور.

واختتم «فهمي» بقوله إن من مميزات القائمة المطلقة، أنها تخلق تنافسا أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين في الدائرة الواحدة، مشيرا إلى أن القائمة التي تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل القوائم.