«تحالف الأحزاب»: نظام القائمة المطلقة يساهم في تنمية الحياة النيابية

قال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، إن تحالف الأحزاب المصرية يرفض نظام القائمة النسبية، لأنه يقلل من فرص الفئات المختلفة التي ينص عليها الدستور، ومنها الرجال والشباب والأقباط والمصريين في الخارج، بالإضافة إلى تفتيت الأصوات.

عيوب القائمة النسبية

وأضاف مطر في تصريحات لـ«الوطن»، إن نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ كما يزعم البعض، لأنه- في رأينا- يخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات داخل كل قائمة، فبالتالي هذا لا يحقق أي عدالة.

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، أن نظام القائمة المطلقة هو النظام الذي يؤيده لأنه النظام الأمثل، وذلك لأنه يسهم في تنمية الحياة النيابية في مصر، كما أنه يؤدي إلى برلمان مستقر، مشددا على أنه لا يمكن الطعن علي نظام القائمة المطلقة دستوريا، على عكس نظام القائمة النسبية.

مميزات القائمة المطلقة

وأشار مطر إلى أن نظام القائمة المطلقة، تحصل فيه قائمة الحزب على «50% زائد واحد» من الأصوات الناخبة، أي أن الحزب الفائز بهذه النسبة يحصل على كافة المقاعد المخصصة للدائرة.