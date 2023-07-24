أول مصري بـ«تسلا»: تخرجت بتقدير مقبول وأصبحت مسؤول المشروعات الجديدة بالشركة

كشف المهندس جلال سلامة، أول مهندس مصري بفريق المشروعات في شركة تسلا العالمية، عن تفاصيل انضمامه للشركة، مشيرًا إلى أنه خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتقدير مقبول.

المهندس المصري مسئول عن مشروعات تسلا الجديدة

وقال «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على «cbc»، إنه مسئول في الشركة عن مشروعات تسلا الجديدة، والخطة الثالثة التي أعلن عنها إيلون ماسك، التي ستغير مفهوم صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنه يتولى المشروع بداية من تصميم السيارات حتى التجميع وصولًا للسيارة بشكلها الكامل.

تخرجت بدرجة مقبول

وأشار أول مهندس مصري بالشركة العالمية، إلى أنه تخرج بتقدير مقبول، ولكن كان لديه الإرادة للعمل والاستمرارية، حتى أصبح أول مصري في فريق المشروعات بـشركة تسلا، معقبًا، «قررت العمل والحصول على الخبرات المطلوبة من تطبيقاته العملية».