«تسلا» تعتزم بناء مصنع جديد لتصنيع البطاريات في الصين

أعلنت الشركة الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية «تسلا» أنها ستبني مصنعا جديدا في مدينة شنغهاي الصينية من أجل تصنيع بطارياتها من طراز «ميجاباك»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد.

المصنع الجديد سيبدأ في الإنتاج عام 2024

ونقلت شبكة «سكاي نيوز»، عن وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» قولها، إنه من المتوقع أن يبدأ المصنع، الذي ستصل طاقته الأولية إلى 10 آلاف وحدة ميجاباك في السنة، في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2024، في حين قالت تسلا إن الهدف من بطاريات «ميجاباك» هو تخزين الطاقة وتثبيت إمدادات شبكات الطاقة، إذ تتمتع كل وحدة بقدرة تخزين تتخطى 3 ميجاواط/ساعة من الطاقة.

وأشارت الشبكة إلى أن المصنع الجديد سيبصح الثاني لشركة تسلا في المدينة الصينية الكبرى بعد مصنع «شنغهاي غيغافاكتوري» الضخم الذي بدأ العمل فيه عام 2019، كما قال مسؤول صيني إنه من المتوقع أن يُنشئ المصنع الجديد للبطاريات مجموعة صناعية تزيد قيمتها عن 14 مليار دولار.

تسلا حققت خطوتها بعد سنوات من الخسائر

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، أنه قدم خطة غامضة لكنها طموحة للمستثمرين لتعزيز النمو، وقال إن الشركة حققت خطوتها بعد سنوات من الخسائر، مسجلة سلسلة أرباح قياسية في ظل افتتاح مزيد من المصانع وزيادة الإنتاج.