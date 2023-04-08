استدعاء أكثر من 400 سيارة تسلا موديل 3 بسبب مثبتات الوصلة الجانبية

استدعت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أكثر من 400 مركبة «موديل 3»، من موديلات 2018 و2019 في الولايات المتحدة بسبب احتمال تفكك مثبتات الوصلة الجانبية للتعليق الأمامي.

ورود 25 طلب تعويض إلى تسلا داخل الضمان

وأوضحت شركة تسلا لصناعة السايرات الكهربائية، أن 25 طلب تعويض داخل الضمان وردها، وتقريران ميدانيان منذ يناير 2019، فيما لم تردها تقارير بوقوع تصادم أو إصابات، وفقا لكا ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وستحكم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، «صواميل الربط» أو تغيرها لحل المشكلة التي ربما تسمح للوصلة الجانبية بالانفصال في السيارات المستدعاة،

انفصال الرابط الجانبي ربما يغير نظام «ارتصاص» العجلات

وكانت «إدارة لسلامة المرور على الطرق السريعة» في الولايات المتحدة، قالت إن انفصال الرابط الجانبي من السيارات ربما يغير نظام «ارتصاص» العجلات والمحاذاة، مما قد يترتب عليه زيادة مخاطر وقوع حوادث.

وفي 30 ديمسبر 2021، استدعت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية أكثر من 475 ألف سيارة من «موديل 3» في الولايات المتحدة، التي تمت صناعتها خلال الفترة من 2017 إلى 2020بما يعادل إجمالي مبيعاتها حول العالم خلال 2020 ككل، بسبب مشكلات فنية تؤدي لزيادة احتمالات وقوع حوادث، وفاق لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وقالت «إدارة سلامة المرور»، في ذلك الوقت، إن كابل الكاميرا قد يتلف نتيجة فتح وغلق الباب الخلفي لصندوق الأمتعة، ما يمنع ظهور الصورة على شاشة العرض أمام السائق.