وزير الدفاع الأوكراني: هجوم «كييف» المضاد متأخر عن موعده

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن هجوم بلاده المضاد متأخر عن موعده، مضيفا أنه يسير وفقًا للخطة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

«واشنطن» تلقي باللوم في الأزمة الأوكرانية على روسيا

ألقت الولايات المتحدة، باللوم في الأزمة الأوكرانية على روسيا، وقالت على لسان المتحدثة باسم الرئاسة «البيت الأبيض»، كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، يمكن استعادة السلام بسرعة إذا سحبت «موسكو» قواتها.

وأشارت «بيير»، إلى أن «واشنطن» لا تدعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، فرضت «واشنطن» عقوبات على وزير الدفاع ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية ونائبه، في مالي، بسبب تعاملهما مع شركة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن احتمال تمديد «الاتحاد الأوروبي» للقيود على تصدير الحبوب، لحماية المزارعين المحليين غير مقبول، معبرا عن أمله بوفاء أوروبا، بالتزاماتها بعد انتهاء سريان مفعول القيود الحالية المفروضة على حبوب بلاده في 15 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد في الأسواق الدولية عقب ضربة شنتها طائرة مسيرة روسية على ميناء «ريني» الأوكراني على «نهر الدانوب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.