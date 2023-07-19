زيلينسكي يتهم روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» لمنشآت تصدير الحبوب الأوكرانية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالاستهداف المتعمد في ضرباتها للمواقع المستخدمة في تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد 3 أيام عمن إعلان السلطات الروسية بوقف العمل في اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، «الروس استهدفوا بشكل متعمد البنى التحتية لاتفاق الحبوب، ونريد تعزيز حماية الأشخاص والبنى التحتية الخاصة بالمواني، لمواجهة هذه الضربات».

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة أنباء «فرانس برس»، تعرض منطقتي أوديسا وجيتمومير الواقعتين جنوب وغرب أوكرانيا، بضربات روسية، كما تعرضت محطات الحبوب والبنية التحتية لمواني أوديسا وتشورنومورسك للهجوم.

من جهتها، قالت النيابة العامة الأوكرانية، عبر حسابها على تطبيق «تيليجرام» إنه أكبر هجوم روسي على المنطقة، لافتة إلى تضرر محطات الحبوب والنفط، ومنازل وبنى تحتية زراعية وسيارات.