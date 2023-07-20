متحدثة الخارجية الأمريكية للقاهرة الإخبارية: نهاية الأزمة الأوكرانية مرهونة بقرار روسيا

قالت المُتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إليزابيث ستيكني، إن حزمة المساعدات التي أعلنت الولايات المتحدة عن تقديمها إلى أوكرانيا، تشمل دعماً عسكرياً واقتصادياً، واعتبرت أن إنهاء الأزمة الأوكرانية مرهون بوقف روسيا عملياتها العسكرية.

القوات الأوكرانية تحقق تقدماً بالهجوم المضاد

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن توقف الحرب مرهون بوقف القوات الروسية القتال على الأراضي الأوكرانية، واعتبرت «ستيكني» أن الجيش الأوكراني حقق تقدماً مهماً في عمليات الهجوم المضاد.

ارتفاع أسعار القمح بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

وأوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما تكلف الأمر، وتابعت المُتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن انسحاب روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، تسبب في ارتفاع كبير بأسعار القمح.

وأعلنت موسكو، الاثنين الماضي، انسحابها من مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي عقدتها مع كييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو 2022، للسماح بتأمين تصدير الحبوب وسط الحرب الدائرة منذ فبراير 2022، وتم تجديده عدة مرات، قبل أن ينتهي في 17 يوليو، وتعلن موسكو تعليقه.