تدريبات فريق الموسيقى الوترية بالسويس.. استعدادا لمسابقة كنوز مصرية

أجرت إدارة تنمية النشء، بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، تدريبات فريق الموسيقى الوترية بمركز شباب فيصل، استعدادا لمسابقة كنوز مصرية، بواسطة عدد من المدربين والمدربات ذوي الخبرة والخلفية الموسيقية المتميزة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بالدور الفعال للنشء والشباب، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم على كل الأصعدة، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

استعدادات الفريق للمشاركة في مسابقة كنوز مصرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن تدريب فريق الآلات الوترية الموسيقية، بمركز شباب فيصل، يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ومتابعة عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس.

وأشارت المديرية خلال إعلانها، إلى أن التدريب يهدف اكتشاف المواهب والمشاركة في مسابقة كنوز مصرية، لتمثيل محافظة السويس في المسابقة.

تنافس بين المواهب بالمسابقة

ومن الجدير بالذكر، أن مسابقة كنوز مصرية سنوية، تنفذها وزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للطلائع، بهدف تشجيع طلائع مصر الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة، من خلال فتح باب التنافس أمام الفرق الفنية بمراكز الشباب.