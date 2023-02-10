صعود فرق شباب كفر الشيخ في مجال المسرح والموسيقى للمرحلة الثانية من «كنوز مصرية 9»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، صعود فرق مسرح مراكز شباب «الجرايدة، ودسوق، وكفر الشيخ»، إلى المرحلة الثانية من مسابقة «كنوز مصرية 9»، فى موسمها التاسع والتى تُقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة، كما صعد فريق مركز شباب «دسوق» فى مجال الموسيقى، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة چيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

مسابقة «كنوز مصرية 9» تهدف إلى تشجيع طلائع مصر

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مسابقة «كنوز مصرية 9»، تهدف إلى تشجيع طلائع مصر من الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة لتنمية قدراتهم، وتدريبهم على مواجهة الجمهور، كما أنها تُعد فرصة للتنافس، والتعرف على مستوى الفرق الفنية من مختلف مراكز شباب مصر، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، واكتشاف المواهب الفنية، وصقلها بمحافظات مصر المختلفة.

يتولى الإشراف والتحكيم على المسابقة نُخبة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات الفنية

جهد فرق مراكز شباب كفر الشيخ المسرحية والموسيقية

وثمّن «محروس»، جهد فرق مراكز شباب كفر الشيخ المسرحية والموسيقية المشاركة فى «كنوز مصرية 9»، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، متمنياً لهم استمرار التقدم، والفوز بلقب المسابقة، لافتاً أنه يقوم بالإشراف والتحكيم على المسابقة نُخبة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات الفنية.