رابط نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة السويس برقم الجلوس

ساعات قليلة، وتعلن وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الطلاب «صناعي/ تجاري/ فندقي/زراعي»، في محافظة السويس، عقب إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية أمس.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الد بلو مات الفنية 2023 محافظه السويس برقم الجلوس، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي / زراعي / صناعي / تجاري).

4- الضغط على عرض النتيجة.