خبراء طاقة ذرية يعثرون على ألغام في محيط محطة زابوريجيا النووية

أشارت تقارير«وكالة الطاقة الذرية»، إلى عثور خبراء الوكالة، على ألغام موجهة ضد الأفراد في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مضيفة أن في حالة انفجارها، لن تشكل تهديدًا لنظام أمن المحطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الورسية.

وشنت روسيا، فجر اليوم الثلاثاء، هجوما جويا على «كييف»، فيما أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية، عمل أنظمة الدفاع الجوي على صد الهجوم، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، سيرجي بوبكو، عبر «تليجرام».

أوكرانيا: «موسكو» لديها ميزة كبيرة في الحرب الإلكترونية

وفي وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون، إن تشويش روسيا على المسيرات يبطئ هجوم «كييف» المضاد، وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إينهات، أن أحد الأسباب، هو أن «موسكو» لديها ميزة كبيرة في الحرب الإلكترونية.

وأشار إينهات، للتليفزيون الأوكراني، إلى أن «ليس عليك إسقاط طائرة بدون طيار بصواريخ مضادة للطائرات»، موضحا أن «موسكو» تمتلك أنظمة قوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، أن أوكرانيا أحرزت تقدما في الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أن بلاده بدأت في وقت متأخر، فيما أوضح قال قائد القوات الأوكرانية في الجنوب، أولكسندر تارنافسكي، أن القوات الأوكرانية تلحق خسائر فادحة بالروس، لكن من الواضح أن تقدم الهجوم بطيء.