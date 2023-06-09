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البيت الأبيض: روسيا تتعاون مع دولة أجنبية لإعطائها مسيرات

كتب:

عمرو حسني
07:46 م | الجمعة 09 يونيو 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إن روسيا الاتحادية استخدمت مسيرات أجنبية لمهاجمة كييف، في ظل شراكة بين روسيا وهذه الدولة الأجنبية، المفروض عليها عقوبات.

تعاون روسي أجنبي من أجل استخدام الطائرات بدون الطيار

وأضاف البيت الأبيض في بيان له بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الجمعة، أن روسيا تزود دول أجنبية بذخائر عسكرية وتقنيات إلكترونية مقابل توفير هذه المسيرات لروسيا.

انهيار سد كاخوفكا بأوكرانيا

ووقع انهيار في سد كاخوفكا في أوكرانيا، دون الإعلان عن الجهة المنفذة وسط اتهامات أوكرانيا لروسيا الاتحادية.

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