«الصحة» تكشف تفاصيل المؤتمر العالمي للسكان.. يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل المؤتمر التمهيدي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري ضمن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المزمع عقده في الفترة بين 5 لـ8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عدد سكان العالم بحلول 2050

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تقرير عنه، إنّه وفقا لتوقعات الأمم المتحدة، يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار خلال عام 2050، حيث تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في 8 بلدان بينها مصر، لافتا إلى أنّ هذه الإحصائية تتطلب تكاتف جميع الجهود لتحقيق مستقبل أفضل ووضع حلول للزيادة السكانية.

الظروف الاقتصادية الحرجة التى يمر بها العالم

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنّه لمواجهة تداعيات الزيادة السكانية والتي تمثل تحديا كبيرا للتنمية والتقدم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التى يمر بها العالم، وزارة الصحة قررت تنظيم المؤتمر العالمي للصحة والسكان، المقرر أن يكون المؤتمر بمثابة منصة تحاورية كبيرة تضم مجموعة كبيرة من الخبراء والمحاورين في مجال القضية السكانية على مستوى العالم، لتبادل الخبرات والسياسات، ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والتنمية والسكان.