طرق الوقاية من نزيف الأنف وضربة الشمس في الموجة الحارة.. الصحة توضح

تتسبب الموجة الحارة في العديد من الأمراض بالنسبة لبعض المواطنين، خاصة من لا يقوون على احتمال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ومن أبرز المشكلات الصحية التي تواجه الموطنين في تلك الأجواء، نزيف الأنف.

طرق الوقاية من نزيف الأنف

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين باتباع الإرشادات التالية للوقاية من نزيف الأنف، خلال ارتفاع درجات الحرارة وجاءت على النحو التالي:

- تجنب التعرض لفترات طويلة للحرارة.

- استخدم واقي الشمس.

- احرص على شرب كميات كثيرة من الماء والسوائل.

طرق الوقاية من ضربات الشمس

كما يتعرض المواطنون في تلك الأجواء الحارة إلى ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، ويمكن تجنبه باتباع الإرشادات التالية:

- تجنب التعرض للشمس.

- قلل المشي في الشمس.

- استعمل الشمسية أو القبعة.

- الإقلال من الشاي والقهوة.

- لا تتواجد في أماكن سيئة التهوية.

- البس ملابس قطن واسعة بألوان فاتحة.

- منع الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس.

- المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب عدم تعرضهم للشمس.

- عند الشعور بالتعب، يمكن الراحة في مكان جيد التهوية، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات.

خط ساخن للتواصل مع حملة «100 يوم صحة»

وفي حال واجهتك مشكلة صحية؛ يمكنك التواصل مع الخطوط الساخنة 15300 و15335، أو التواصل مع حملة «100 يوم صحة» المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.