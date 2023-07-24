6 نصائح عاجلة من «الصحة» لمنع توالد البعوض المسبب لحمى الضنك

أصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلا إرشاديا لمنع توالد البعوض، مشددة على المواطنين، باتخاذ بعض التعميات والخطوات على النحو الصحيح، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نصائح لمنع توالد البعوض

وجاءت النصائح التي أصدرتها وزارة الصحة لمنع توالد البعوض وحصلت «الوطن» على نسخة منه، على النحو التالي:

- تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، وتفريغها وتنظيفها بشكل أسبوعي على الأقل.

- استعمال الخزانات البلاستيكية، والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة.

- التخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها.

- استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية

- النظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة، وتغييرها بشكل مستمر.

- التخلص الدوري من أية مياه راكدة، سواء داخل المنازل أو خارجها.

ما حمى الضنك؟ وكيفية العلاج منها

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان سابق، أن حمى الضنك، يسببها فيروس لا ينتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، لكن ينتقل من خلال التعرض إلى لسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن علاج من حمى الضنك يتم من خلال علاج الأعراض، التى تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والصداع، وتكسير العظام، لافتة إلى أنه يتم الحصول على مخفضات الحرارة ولا يجب اللجوء إلى مضادات حيوية.