ما حكم السخرية من مصابي الاضطرابات النفسية؟.. «الإفتاء» تحذر

يصاب بعض الأشخاص باضطرابات ومشكلات نفسية تعرضهم للتنمر والسخرية سواء كانوا في العمل أو الأماكن العامة، ما يسبب لهم إحراجا كبيرا، ويعد هذا أمر مرفوض ومحرم شرعا، بحسب ما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن الشرع نهى تماما عن هذه الأفعال، والسخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشكلات النفسية أمرٌ مذمومٌ شرعًا ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ خاصة وأنه يشتمل على إيذاء وضرر يقع على هؤلاء المصابين.

السخرية من مصابي الاضطرابات النفسية جريمة

وتابعت دار الإفتاء، أن ذلك الأمر يعد خطرا على الأمن المجتمعي باعتباره جريمة، كما أن الشريعة الإسلامية جاءت لحث الناس على مكارم الأخلاق والبعد عن بذيء الأقوال والأفعال.

وناشدت دار الإفتاء، جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.