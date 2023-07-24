هل رد الهدية واجب؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب عبر قناة الناس

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه على الوالدين تعليم أبنائهم الاستئذان في سن مبكرة ضمن الآداب النبوية، مضيفا أنَّ من شيم الكرام العرفان ورد الجميل لمن قدم إلينا معروفا، ورد الجميل من أعظم أخلاق الإسلام.

عبد السميع: مسألة رد الجميل وإسداء المعروف ضرورة

وأضاف «عبد السميع» خلال استضافته ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مسألة رد الجميل وإسداء المعروف من أعظم الآداب التي نادى بها الإسلام وفقا لقوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» ومعناها أنَّ أقل شيء أن أرد التحية ولكن ينبغي الرد بتحية أحسن منها قدر المستطاع والاجتهاد في ذلك.

رد الهدية بأحسن منها وانتقاء المناسبات

وتابع أمين الفتوى: «إهداء هدية يُحسب جميل وينبغي رده بأحسن منه في أقرب مناسبة لمن أهداني إياها مثل اختيار مناسبة عيد ميلاده أو فرح أو غير ذلك».