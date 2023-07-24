أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: علينا احترام خصوصية الآخرين عند الاتصال بهم

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث في وسائل التواصل الحديثة من الموبايل ومنصات التواصل الاجتماعي، يعتبر قضية القضايا ولغة العصر، لافتا إلى أنه ينبغي أن تسود بين الناس في المجتمعات آداب الخصوصية.

عبد السميع: علينا الاستئذان لعدم جرح الخصوصية

وأضاف «عبد السميع» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج «البيت» المُذاع على شاشة قناة الناس اليوم الاثنين: «لو اتصلت بشخص ما أكثر من مرة.. عليك التماس العذر واحترام الخصوصية وتقدير ظروفه، العلماء بيقولوا اتصل مرتين فقط رد عليك خير وبركة لم يرد أكيد عنده ظروفه، وده أمر لا يجعلك تغضب، التمس له العذر ممكن يكون مريض أو مشغول».

عدد مرات الاستئذان

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «العلماء قالوا مرتين رغم إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا إن الاستئذان ثلاث مرات، لكنهم خفضوا لاثنين حتى لا يجرحوا من يقومون بالاتصال به سواء بالهاتف أو عبر رسائل مواقع التواصل الاجتماعي، فعلينا أن نتخلق بخلق سيدنا النبي في الهجرة وفي سنته النبوية».