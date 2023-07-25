 تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حركة نشطة في تداول البضائع العامة والمتنوعة، بمختلف المواني التابعة لها، وبلغ حجم التداول 17 ألف طن وصولا ومغادرة.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، بلغ 11 سفينة، وجرى تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، تضم 582 شاحنة و175 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أنّ حركة الواردات بلغت 11500 طن بضائع، 382 شاحنة و148 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 200 شاحنة، 27 سيارة.

مينائي سفاجا ونويبع وبور توفيق

وشهد ميناء سفاجا اليوم، استقبال السفينتين الحرية ودليلة، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينتين بوسيدون، ويستعد اليوم، لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، بينما تغادر العبارتين القاهرة وأمل.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

كما استقبل ميناء بورتوفيق بالأمس، السفينة GAZ CONCARD، وعلى متنها 5100 طن بروبلين قادمة من الإماراتـ وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2175 راكبا.