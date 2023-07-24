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تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:23 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
تداول السفن - صورة أرشيفية

تداول السفن - صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة بلغ نحو 11 سفينة، وجرى تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و415 شاحنة و102 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و152 شاحنة و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و263 شاحنة و36 سيارة.

استقبال العبارتين القاهرة وأمل

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وأمل، بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و135 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2350 راكبًا بموانيها.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.