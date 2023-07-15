وصول 31 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، إذ تمّ تداول 43 طن بضائع عامة ومتنوعة، و670 شاحنة و224 سيارة، وشملت حركة الواردات 36 ألف طن بضائع، و328 شاحنة و202 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و342 شاحنة و22 سيارة.

تداول 1600 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «CHIOS VICTORY» وعلى متنها 31 الفًا و500 طن ألومنيوم قادمة من السعودية والعبارة «أمل» بينما تغادر السفينتين «بوسيدون إكسبريس والحرية 1»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «بوسيدزن اكسبريس والحرية 2» وغادرت العبارة أمل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و120 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين وهى سينا وأيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1890 راكبا بموانيها.