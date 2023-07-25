مستشار الرئيس لشؤون الصحة يشرح دور وحدة اليقظة في منظومة «التأمين الشامل»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل جديدة، لكن في نظام ليس جديدا، مشيرًا إلى أنّ هذا نظام معني باليقظة لاحتمالية حدوث أي مشكلات أو آثار جانبية للأدوية.

الأدوية توصف عن طريق الأطباء للمرضى

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «الأدوية توصف عن طريق الأطباء للمرضى، وكل علبة دواء توجد بداخلها نشرة عن الآثار الجانبية المحتملة وهذه تمثل خطوطا استرشادية للمرضى والأطباء».

في بعض الأحيان تُرصد بعض الآثار الجانبية التي لم تكن موصوفة أو معروفة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، «في بعض الأحيان تُرصد بعض الآثار الجانبية التي لم تكن موصوفة أو معروفة من هذا الدواء، وفي هذه الحالة يتم إبلاغ الجهات المسؤولة لمتابعة الموقف، وفي بعض الأحيان تم سحب أو وقف أدوية حتى يثبت أنّه لا توجد لها آثار جانبية مختلفة عن الآثار الجانبية المعروفة».