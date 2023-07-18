عوض تاج الدين لـ«من مصر»: أعراض حمى الضنك بسيطة.. واتخذنا إجراءات وقائية

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل المرض الغامض الذي أصاب بعض المواطنين في محافظة قنا، بعد ظهور مرض غريب في نجع سند بقرية العليقات التابعة لمدينة قوص، قبل أيام، تنوعت أعراضه ما بين ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في المعدة.

حمى «الضنك» مرض له علاج

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إن حمى الضنك موجودة في جميع مناطق العالم، وأعراضها بسيطة وإن كانت مزعجة، ولا تحتاج إلى المستشفيات وتستجيب إلى الكمدات، ناصحًا بعدم تعاطي أي مكسنات إلا «باراسيتامول»، مضيفا: «اطمنوا حمى الضنك مرض له علاج وموجود في كثير من دول العالم».

وتابع د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأنّ الناموس أو البعوض ينتشر في مناطق التجمعات المائية، ومكافحته تتطلب وضع ستائر لتفاديها، مشيرًا إلى أنّه توجد إجراءات وقائية ومقاومة للناموس في قرية العليقات بقنا.

وذكر أن أعراض المرض بسيطة و99% من الحالات المصابة تستجيب للعلاج، وحمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان، والعدوى تكون من خلال الناموس فقط.