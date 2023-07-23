عوض تاج الدين: مرض حمى الضنك «تحت السيطرة» ومعظم الحالات بسيطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مشكلات التغيرات المناخية خطيرة جدا، وقد يكون لها تأثيرات صحية متعددة، مشيرا إلى أن هناك تغيرات مناخية سريعة، وتوقعات سلبية على الصحة عالميًا.

تاج الدين: مصر آمنة بفضل الطب الوقائي والسيطرة الصحية

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «CBC»، أن مصر آمنة بفضل الطب الوقائي والسيطرة الصحية، ولكن القلق من هجرة الأمراض، ولا بد من اهتمام عالمي بإفريقيا بشكل أكبر.

حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان

كما ذكر أنه تم اكتشاف البعوضة المسببة لحمى الضنك عام 1762، لافتًا إلى أنه لا توجد ملاريا في مصر رغم انتشارها في القارة الإفريقية بكثافة، والطب الوقائي في مصر قوي جدًا، وحمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان، بل من خلال الباعوض والناموس.

وواصل: «هناك سيطرة على الموقف فيما يتعلق بحمى الضنك، ولكن لم يتم القضاء على المرض كاملًا، ومعظم الحالات بسيطة جدًا».