«زراعة سوهاج» تطرح تقاوي بصل معتمدة للبيع بالمحافظة

بدأت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، في طرح تقاوي بصل معتمدة «جيزة 6 محسن» للبيع لمزارعي الإقليم، لتي تتميز بأنها محسن عالي الانتاجية وذو صفات ممتازة في التخزين، إلى جانب تحمل درجات الحرارة العالية، والتغلب على آثار التغيرات المناخية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد.

تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الأجنبية

صرح بذلك رئيس جامعة سوهاج، وقال في بيان اليوم، إنّ إنتاج تقاوي البصل صنف «جيزة 6 محسن»، يتم من خلال وحدة إنتاج التقاوي المعتمدة بكلية الزراعة بالجامعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة -لإنتاج و توزيع التقاوي المتميزة وعالية الإنتاجية، بهدف تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الاجنبية.

وأوضح الدكتور خلف همام عميد الكلية، أن «جيزة 6 محسن»، هو أحد أصناف البصل المستنبطة في مركز البحوث الزراعية لمنطقة الصعيد، وذو مواصفات تصديرية عالية من حيث صلابة القشرة الخارجية وعددها الكبير، مما يؤدي إلى تحسين المظهر الخارجي للإبصال ورفع قدرتها التخزينية التي تمتد لفترة أكثر من 9 أشهر، مضيفًا أن التقاوي معروضة للبيع بمنفذ كلية الزراعة بالمقر القديم للجامعة بمدينة ناصر، وأيضا بمقر مزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر.

إقبال كبير من الأسواق العالمية

وأشار الدكتور سيد جبريل، المشرف العلمي على مزرعة إنتاج الخصر وإنتاج التقاوي، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الأسواق العالمية على الصنف، الذي يتمثل في تصدير كميات كبيرة منه سنوياً، موضحاً أن وحدة إنتاج التقاوي بكلية الزراعة جامعة سوهاج، قد نجحت في تجربة إنتاج تقاوي البصل، مما يشجع على إنتاج المزيد من تقاوي الخضر والمحاصيل في المستقبل، خاصة أن الكلية تمتلك 3 مزارع بعيدة نسبيًا عن مزارع الأهالي، مما يسهل عملية إنتاج أكثر من صنف من المحاصيل خلطية التلقيح في وحدة إنتاج التقاوي.