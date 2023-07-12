جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمحو أمية 13847 مواطنا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعه سوهاج، حصول الجامعة على المركز الثاني في محو أمية 13847 دارسا على مستوى الجامعات بمصر، وفقا لنتائج دورة أبريل الماضي، جاء ذلك في بيان إنجاز الجامعات الحكومية عن دورة أبريل الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

دعم مشروع محو الأمية بسوهاج

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تواصل أنشطتها بمجال محو الأمية، تنفيذا لمسؤوليتها نحو المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك مشاركة بخريطة وخطة مصر بالتنمية المستدامة، والتى يأتي الإنسان بأولوياتها.

إجراءات دعم محو الأمية بجامعة سوهاج

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية لمحو الأمية في المجتمع المحيط منها، منها:

- حصر أعداد الأميين في المراكز والقرى والنجوع.

- عقد الندوات التثقيفية التوعوية داخل الجامعة وخارجها.

- التعاون مع مركز تعليم الكبار.

- المشاركة في الفعاليات الثقافية والمنتديات واللقاءات والمؤتمرات بمحو الأمية.

- عقد دورات تدريبية لطلاب الجامعة بالتعاون.

- تقديم حوافز للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية.