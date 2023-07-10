جامعة سوهاج تفتتح مبنى المخازن المركزية بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، مبنى المخازن المركزية بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين، مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء الإدارة الهندسية، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع المنفذة للمشروع، وذلك تزامناَ مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أهمية مواصلة العمل بالمشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع الخارجي، موضحا أن تلك المشروعات تعد جزءَا من استثمارات الجامعة، والتي لا بد من استغلالها بالشكل الأمثل، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة التي تخصصها لتنفيذ المنشآت الجديدة.

تكلفة المبنى 7 ملايين جنيه

ومن جانبه قال أشرف القاضي إن رئيس الجامعة قام اليوم بافتتاح مبنى المخازن المركزية بمقر الجامعة الجديد، والذي يقع على مساحة 1300 متر مسطح، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

وأضاف المهندس حسين محمدين أن المخزن المركزي يتكون من 14 مخزنا فرعيا و2 مكتب إداري، و4 غرف خدمية، مشيرا إلى أن المبنى مزود بأنظمة الحماية والأمان طبقا لمواصفات الجودة.