 موعد صيام عاشوراء 2023.. دار الإفتاء توضح

متى موعد صيام عاشوراء 2023؟ سؤال يطرحه البعض لمعرفة موعد صيام عاشوراء 2023، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية التي أكّدت أنَّ يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم الهجري، وعن صيام عاشوراء ذكرت أنه يُستحب صيامه بحسب السنة النبوية.

وعن موعد صيام عاشوراء 2023، فهو يتزامن مع العاشر من محرم من العام الهجري الجديد 1445 يوم الجمعة، الموافق 28 يوليو الجاري، وذكرت الدار أنَّ المسلمين بدأوا في اتباع هذه السنة منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حينها رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، وبسؤاله على السبب أبلغوه أنه يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، حتى قال: «أنا أحق بموسى منكم».

موعد صيام عاشوراء 2023

وأوضحت دار الإفتاء، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وأمر المسلمين بصيامه، وباتت منذ هذه اللحظة سُنة تمثل فرصة للمسلمين للتخلص من ذنوب عام مضى، وتحمل فضيلة عظيمة وأجرا كبيرا لهم، لذلك يستعد المسلمون لصيام تاسوعاء، الخميس 27 يوليو، إضافة إلى صيام يوم عاشوراء الموافق 28 يوليو الجاري.

صيام عاشوراء سُنة مؤكدة

وعن موعد صيام عاشوراء 2023، أكّدت دار الإفتاء أنَّها سُنة مؤكدة، استلالًا بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام يوم عاشوراء قيل له إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، قَالَ ابن عباس: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في «صحيحه».

وأشارت دار الإفتاء إلى تقديم صيام اليوم التاسع على العاشر مخالفة اليهود في اقتصارهم على عاشوراء، وكذلك خشية نقص الهلال وحدوث خطأ في رؤيته، فيكون التاسع في حقيقته هو اليوم العاشر من محرم.