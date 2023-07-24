هل توجد أدعية مستجابة في يوم عاشوراء؟.. باق 4 أيام على المناسبة

أعلنت دار الإفتاء أن الجمعة المقبلة 28 يوليو سيحتفل المسلمون بـ«يوم عاشوراء» الموافق 10 محرم، ومن منطلق ذلك يحرص عدد كبير على اغتنام المناسبة وتكثيف الأدعية المستجابة.

أدعية في يوم عاشوراء

وبشأن ذلك أكد الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أنه لا يوجد دعاء بعينه ليوم عاشوراء، ويجب على المسلم الإكثار من الدعاء بشكل عام وذكر الله والصلاة والتجهد، وتعظيم الشعيرة، خاصة وأن يوم عاشوراء هو يوم أهلك الله فيه فرعون الذي ادعى الألوهية.

ويمكن للمسلمين في هذه المناسبة ترديد بعض الأدعية في يوم عاشوراء، منها:

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الجنَّة وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عمل، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أوعمل، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا

يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم