«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذّر المصطافين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم، حيث نشهد نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وهي رمال غير محملة بالأتربة والرمال المثارة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج واضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض الشواطئ مثل الإسكندرية ومطروح، وتكون الشواطئ غير مؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وعلى المصطافين بالسواحل الشمالية الغربية الحذر، خاصة وأنّ ارتفاع الأمواج يتجاوز 3 أمتار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ الشبورة المائية ما زالت مستمرة في التكون ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة المائية تكون خفيفة وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس الأسبوع المقبل يشهد تأثير منخفض جوي بطبقات الجو العليا يكسر حدة موجة الطقس الحار، وبالتدريج تعود الأجواء الصيفية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، كما يستمر ارتفاع نسب الرطوبة، لكنها تكون أقل من الموجة الحالية، مشيرة إلى أنّ مطلع الأسبوع المقبل سيشهد نشاط نسبي في الرياح يساعد على تلطيف الأجواء ويشعرنا بعودة الأجواء الصيفية.