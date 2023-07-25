«الأرصاد»: منخفض الهند الموسمي سبب الطقس الحار.. ونسبة الرطوبة بالقاهرة 90%

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس اليوم متأثر بالموجة شديدة الحرارة والتي تستمر منذ الأسبوع الماضي وتتواصل حتى نهاية هذا الأسبوع، متابعة «كما نشهد ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، ونسب الرطوبة هي العامل الهام بموجة الطقس السيء لأنَّها تشعرنا بالارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، ونسب الرطوبة تتجاوز 95% في المناطق المطلة على البحر المتوسط و90% على القاهرة الكبرى، ومرتفعة بشكل كبير وتشعرنا بدرجة حرارة محسوسة مرتفعة جدا».

كتل هوائية ساخنة قادمة من البحر المتوسط

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، «أنّنا نتأثر بشكل كبير بمنخفض الهند الموسمي الذي يأتي محمل بكتل هوائية من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، تسبب ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، إلى جانب امتداد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع بقيم الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة، يشعرنا بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة».

درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى المحسوسة تتجاوز 42 درجة مئوية

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أنَّ درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى المحسوسة تتجاوز 42 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء فترة النهار، هي أجواء شديدة الحرارة رطبة بمعظم الأنحاء، هذا إلى جانب أن ارتفاع فترات الحرارة والرطوبة يكون فترات الليل، ففترات الليل تكون الأجواء بها مائلة للحرارة رطبة معظم أنحاء الجمهورية، خصوصًا مع هدوء سرعات الرياح الذي يساعد على مزيد من الشعور بنسب الرطوبة والإحساس بدرجات الحرارة.