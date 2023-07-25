حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم، مشيرة إلى أنه شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلا على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، وارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى أنها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على المدن الساحلية.

شبورة على عدة مناطق

بالنسبة لحالة الطقس اليوم، ذكرت الأرصاد، أن الشبورة المائية تنتشر في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، متوقعة نشاط الرياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية، لتصل سرعتها من 40 إلى 50 كم/ س، بينما ارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.