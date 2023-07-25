تحرير 1792 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات خلال 24 ساعة

تمكّنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 1792 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 540 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، تتضمن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».