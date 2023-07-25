تفاصيل المهرجان الصيفي بمكتبة الإسكندرية.. ينطلق 3 أغسطس المقبل

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تنظم مهرجانها الصيفي السنوي في دورته العشرين، في الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة، وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

اختيارات متنوعة في المهرجان الصيفي بمكتبة الإسكندرية

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية في بيان اليوم، أنّ مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، قد قام باختيارات متنوعة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.

ويستضيف المهرجان الصيفي، نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالها، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

ورش فنية على هامش المهرجان

كما يقدم مهرجان مكتبة الإسكندرية في دورته هذا العام، عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.