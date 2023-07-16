سلوى بكر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب: وسائل التواصل جعلت الناس منعزلين

قالت الأديبة سلوى بكر، على هامش حوار مفتوح بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، أدارته الدكتورة سارة قويسي، إن الجلسات النقاشية هي نوع من أنواع العصف الذهني وتبادل الأفكار.

وأشارت خلال اللقاء على هامش فعاليات معرض الكتاب، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الناس في جزر منعزلة، وتحولت إلى أماكن للتراشق والتعصب.

الإسكندرية كانت مركزا للعلم والفلسفة

وتابعت: «الصحافة قديمًا كانت تنشر مقالات رأي ويحدث اشتباك في معارك ثقافية تفيد القارئ بالافكار الجديدة وهكذا تتقدم المجتمعات»، متابعة أنه لا يوجد تواصل بين الأجيال الجديدة.

وتحدثت بكر عن دور الإسكندرية التنويري في العالم قائلة: الإسكندرية كانت مركزا للعلم والفلسفة لم ينقطع فيها أبدًا الحوار الفلسفي والعلمي، فالإسكندرية أولى بها أن يخرج منها الحوار الفكري.

لا يوجد تواصل بين الأجيال الجديدة

وتطرقت إلى أسباب تسيّد الرواية في العصر الحديث بقولها إن الرواية ظهرت مع ظهور نمط الرأسمالية والتي ركزت أيضًا على أن الفرد مركز الكون، مؤكدة أن الكتابة يجب أن تكون معبرة عن الإنسان ومعاناته فالكتابة الجيدة هي التي تصل إلى الإنسان، مشيرة إلى أن التعليم في فترة الخمسينيات كان جيداً للغاية وهو من أهم نتائج ثورة يوليو التي طبقت مجانية التعليم.