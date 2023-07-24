قطاع كنائس المنتزه يستعد لتنظم احتفالية لذوي الهمم في مكتبة الإسكندرية

قال القس بافلي موسى، مسؤول ذوي الهمم بقطاع المنتزه بالإسكندرية، إنه تم إعداد خدام مؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأسرهم والاهتمام بهم.

واضاف مسؤول ذوي الهمم بقطاع المنتزه بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أمانة ذوي الهمم بقطاع المنتزه التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، سوف تنظم احتفالية تحت عنوان «طاقة بلا إعاقة» وذلك يوم 30 يوليو الجاري بمكتبة الإسكندرية بحضور قيادات المحافظة، بهدف دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتنمية أسرهم بالتعامل معهم واستغلال قدراتهم في إطار رؤية الدولة المصرية للاهتمام بهم ودعمهم.

القس بافلي: القيادة السياسية تهتم برفع مستوى الفئات الخاصة

وأوضح أن الحفل يشهد عروضًا لذوي الهمم في إطار جهود القيادة السياسية لرفع مستوي الفئات الخاصة في المجتمع ونشر الوعي بين الشعب لتحقيق التوازن وإثبات أن «الإعاقة لا تعوق بل يمكن تحويلها إلى طاقة تؤدي للنجاح».

تخريج خدام مؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم

وأكد أن الحفل يشهد تخريج نوعين من الخدام الأول خاص بخدام ذوي الهمم على مستوى كنائس القطاع، بالإضافة إلى خدام الأنبا صموئيل لخدمة الكنيسة والمجتمع في مجالات مختلفة منها التعامل مع ذوي الهمم و التعامل مع المرضى و كبار السن وكذلك الصم والبكم و الأطفال.

احتفالية ذوي الهمم

وتشهد الاحتفالية أداء عرض كشفي بالإعلام وتشكيلات من ذوي الهمم، وأوبريت وطني وديني استعراضي، ومسرح اسود، ومهارات فردية من ذوي الهمم المتميزين في الرياضة والفنون والثقافة.