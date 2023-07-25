أستاذ فيروسات يكشف طرق انتقال حمى الضنك من شخص لآخر وفترة الحضانة

قال الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث إن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق نوع من البعوض يكون حاملا للفيروس وينقله إلى الإنسان، وتستمر فترة الحضانة لمدة أسبوع ثم تظهر الأعراض.

وأضاف أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن الأعراض تبدأ بحمى مثل كل إصابات الفيروسات مثل آلام وأوجاع في العضلات والعِظام.

وأضاف أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث، أن المرض ينتقل إلى الإنسان في صورتين، الأولى متوسط ويشفى فيها الإنسان من أسبوعين إلى 7 أسابيع، والثانية هي الصورة الحادة التي ينتج عنها وفيات ولكن بنسبة ليست كبيرة.