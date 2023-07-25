أستاذ فيروسات يكشف طرق انتقال حمى الضنك من شخص لآخر وفترة الحضانة
كتب:
نرمين عفيفي
01:15 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
مسببات انتشار حمى الضنك
قال الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث إن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق نوع من البعوض يكون حاملا للفيروس وينقله إلى الإنسان، وتستمر فترة الحضانة لمدة أسبوع ثم تظهر الأعراض.
وأضاف أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن الأعراض تبدأ بحمى مثل كل إصابات الفيروسات مثل آلام وأوجاع في العضلات والعِظام.
وأضاف أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث، أن المرض ينتقل إلى الإنسان في صورتين، الأولى متوسط ويشفى فيها الإنسان من أسبوعين إلى 7 أسابيع، والثانية هي الصورة الحادة التي ينتج عنها وفيات ولكن بنسبة ليست كبيرة.