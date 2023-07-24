أستاذ طب وقائي: حمى الضنك مرض غير مقلق وأسبابه معلومة

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، إن فيروس «حمى الضنك»، يسبب الإصابات لاسيما في البحر الأحمر وسفاجا، ومفتاح السيطرة على ذلك، القضاء على المياه الراكدة والمسطحات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي لنشاط أكبر للبعوضة الناقلة، وهي «البعوضة الزاعجة المصرية».

المياه الراكدة بيئة حاضنة للبعوضة

تابع «حتة»، خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «مرض غير مقلق لأن العوامل البيئية وطريقة النقل معروفة عبر الصرف الصحي أو المياه الراكدة، وهي بيئة حاضنة للبعوضة، ومن ثم القضاء عليه يجب أن يتم من المنبع عبر عمليات الرش للمسطحات المائية الراكدة، وعلى الأهالي تركيب "سلك" ضيق على الشبابيك، أو وضع الناموسية فوق الأسرة في المنازل».

يجب السيطرة على بيئة البعوض

أكمل: «مشكلة فيروس حمى الضنك في لحظة دخوله لجسم البعوضه من شخص مصاب، وإكمال دورة حياته داخلها، ثم لدغ البعوضة لشخص سليم، يتم نقل الإصابة به، ويجب السيطرة على بيئة البعوض مع ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط البعوض على المستقعات والمياه الراكدة ونمو اليرقات».